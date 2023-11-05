الجزائر ضمن الفائزين بجائزة “ألكسو”

احتلت الجزائر المرتبة الثالثة، أين تقاسمت مع كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. والجمهورية اليمنية جائزة الشباب العربي لعام 2023، التي أعلن عنها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية. للتربية والثقافة والعلوم – ألكسو – بجامعة الدول العربية مطلع هذا العام في موضوع : الإعلام والأمن القومي العربي .. تحديات الحاضر وافاق المستقبل) “. دورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة”.

وحسب بيان لمعهد البحوث والدراسات العربية، فاز بجائزة المركز الأول، وقيمتها 5000 دولار أمريكي. مناصفة كل من : الباحث يوسف يحيى على أبو حشيش من دولة فلسطين. عن دراسته : (دور الإعلام الجديد في تعزيز الهوية الثقافية لدى الشباب العربي : دراسة على عينة من طلبة الجامعات العربية). والباحث محمد بن حسن بن حسين حريصى من المملكة العربية السعودية عن دراسته : ( التغطية الإعلامية الأميركية للقضايا. في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية المتحدث الرسمى للبيت الأبيض أنموذجاً دراسة وصفية تحليلية خلال الفترة الزمنية من عام 2000 إلى 2022.

هؤلاء هم الفائزين بالمركز الثاني والثالث

تشارك في جائزة المركز الثاني، وقيمتها 3000 دولار أمريكي كل من الباحثة ابتهال عادل أنور علي هارون. من جمهورية مصر العربية عن دراستها : (تأثير الإعلام الجديد على الثقافة العربية وعلاقته بتطور وتغير البنية. الفكرية فى الوطن العربي دراسة سوسيوثقافية حول التغيرات. التي أحدثها الإعلام الجديد على المواطن العربي)، والباحث محمد صلاح الدين فؤاد حنفي من جمهورية مصر العربية. عن دراسته : (تأثير وسائل الإعلام على الأمن القومي العربي، والأستاذة أمة الرحمن قايد صالح العفورى من الجمهورية اليمنية عن دراستها . الإعلام والأمن القومى العربى تحديات الحاضر وافاق المستقبل).

وفاز بجائزة المركز الثالث وقيمتها 2000 دولار أمريكي مناصفة كل من : الباحث يحيى تقى الدين من الجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية عن دراسته : ( المنظور القيمى كمدخل لتحقيق الأمن القومي العربي لدى مستخدمى. مواقع التواصل الاجتماعي – دراسة على عينة من الشباب العربي (الجزائر، مصر، السعودية). والباحثة ليزا أنيس أسعد من جمهورية مصر العربية عن دراستها : الإعلام والأمن القومي العربي تحديات الحاضر وافاق المستقبل.