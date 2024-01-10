الجزائر ضمن المنافسة.. إنطلاق التصويت في مسابقة هواوي
بقلم نادية بن طاهر
إنطلقت عملية التصويت على فريق ”أنيسي” المشارك في برنامج هواوي “بذور المستقبل 2023″، والذي تم تصنيفه في المسابقة العالمية TECH4GOOD مع 9 فرق فرق أخرى، كأفضل مشاريع إبتكار في العالم.
ويواجه الفريق الجزائري ”ANESI” منافسين آخرين من دولة الشيلي والإمارات، في اختصاص التكنولوجيات المساعدة والرعاية الصحية.
حيث يتمثل ابتكارهم بالكشف المبكر لاضطرابات التوحد لدى الأطفال باستعمال الذكاء الإصطناعي.
هذا ويمكنكم دعم الفريق الجزائري بالتصويت عليه عبر الرابط الآتي:
PICK THE WINNERS of the Tech4Good Global Competition People’s Choice Award! Which #Huawei #SeedsForTheFuture project teams do you want to send on a trip to China? Watch and place your VOTE NOW! #BetterTogether #WhoAreWe
— Huawei (@Huawei) January 9, 2024
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