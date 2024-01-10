الجزائر ضمن المنافسة.. إنطلاق التصويت في مسابقة هواوي

إنطلقت عملية التصويت على فريق ”أنيسي” المشارك في برنامج هواوي “بذور المستقبل 2023″، والذي تم تصنيفه في المسابقة العالمية TECH4GOOD مع 9 فرق فرق أخرى، كأفضل مشاريع إبتكار في العالم.

ويواجه الفريق الجزائري ”ANESI” منافسين آخرين من دولة الشيلي والإمارات، في اختصاص التكنولوجيات المساعدة والرعاية الصحية.

حيث يتمثل ابتكارهم بالكشف المبكر لاضطرابات التوحد لدى الأطفال باستعمال الذكاء الإصطناعي.

هذا ويمكنكم دعم الفريق الجزائري بالتصويت عليه عبر الرابط الآتي: