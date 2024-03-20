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الرياضة

الجزائر ضمن قائمة  TOP 5 في الألعاب الإفريقية بأكرا

بقلم عزبز طالبي
الجزائر ضمن قائمة  TOP 5 في الألعاب الإفريقية بأكرا
الجزائر
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احتلت  الجزائر المرتبة الرابعة، اليوم الأربعاء،  في منافسة الألعاب الإفريقية الجارية وقائعها بأكرا الغانية.

وتواجد الجزائر خلف كل من الرائد مصر و الوصيف نيجيريا و صاحب المرتبة الثالثة جنوب إفريقيا.

وتحصلت الجزائر في اليوم 19 مارس على 23 ميدالية ذهبية و33 ميدالية فضية و10 ميدالية برونزية بمجموع 96 ميدالية وهو إنجاز جيد على العموم.

وكان 10 لاعبين رياضيين جزائريين في الملاكمة قدم تحصلوا على 10 ميداليات برونزية بعد تألقهم إلى الدور نصف النهائي من المنافسة الإفريقية حسبما ما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة.

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