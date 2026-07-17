الجزائر ضمن مؤسسي المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي

انضمت الجزائر كعضو مؤسس في المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانة البلاد،كشريك فاعل في رسم مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز سيادتها الرقمية ويدعم مسارها نحو تحول رقمي آمن ومستدام.

وحسب ما نشرته المحافظة السامية للرقمنة، يفتح هذا الانضمام آفاقًا أوسع للاستفادة من أحدث الخبرات والمعايير الدولية. بما ينعكس على تطوير الخدمات العمومية الرقمية، وتسريع رقمنتها. وتحسين جودتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يوفر للمواطن خدمات أكثر كفاءة وسرعة وأمانا.