الجزائر ضمن 21 دولة عربية وإسلامية تدين اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بـ”أرض الصومال”

اصدرت 21 دولة عربية وإسلامية بيانا مشتركا بخصوص اعتراف الإحتلال الاسرائيلي باقليم “أرض الصومال” بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد هذه الدول بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي رفضها القاطع لإعلان اسرائيل يوم أمس عن اعترافها بإقليم “أرض الصومال” الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وهذا على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.وكذا وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث الإحتلال الاسرائيلي الواضح والتام بالقانون الدولي.

وتدين بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

كما تؤكد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.

وإعتبرت مجموعة دول عابرة للأقاليم إن الاعتراف باستقلال اجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت رفضها القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

وللإشارة فإن البيان موقع من كل وزراء خارجية مصر ، الجزائر، اتحاد جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت. وكذا ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، دولة فلسطين، قطر، السعودية، الصومال الفيدرالية، السودان، تركيا، اليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي .