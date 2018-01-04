الجزائر ضيفة شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحل الجزائر ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته 49 في الفترة بين 26 جانفي و 10 فيفري 2018.

و استقبل اليوم وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، سفير الجزائر بالقاهرة و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوي.

حيث أعرب سفير الجزائر للوزير النمنم ومن خلاله إلى الحكومة المصرية عن خالص الشكر و التقدير على الدعوة الكريمة.

أن تحل الجزائر ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية الجزائرية المصرية.

و يأتي تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة و الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في تعزيز المستمر والقوي للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

و تناول اللقاء التحضيرات و الترتيبات الجارية لمشاركة الجزائر كضيف شرف في هذه التظاهرة الدولية.

التي تشكل حدثاً ثقافياً متميزا، من حيث عراقته وعدد مشاركيه، بالإضافة إلى عدد زواره الذي قد يصل إلى مليوني زائر.

و سوف تشارك الجزائر في الفعاليات الثقافية للمعرض من خلال تنزيل برنامج ثقافي ثري ومتنوع.

يتضمن العديد من النشاطات الثقافية، ما بين ندوات ومحاضرات وقراءات شعرية.

بالإضافة إلى لقاءات ثنائية تجمع كتابا و ناشرين جزائريين و مصريين، و العديد من عروض الكتب .

و يشارك في هذه الفعاليات شخصيات ثقافية من أصحاب الفكر والإبداع من مفكرين و روائيين و شعراء و نقاد.