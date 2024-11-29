الجزائر ضيف شرف الصالون الدولي للصناعة التقليدية بإيطاليا

تشرع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، في زيارة عمل رسمية إلى ميلانو الإيطالية، في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2024.

وحسب بيان للوزارة، ستشرف الوزيرة، على مشاركة الجزائر كضيف شرف بعنوان قارة إفريقيا، في فعاليات الطبعة 28 للمعرض الدولي للصناعة التقليدية بميلانو - إيطاليا. والذي سينطلق بدءا من 30 نوفمبر إلى غاية 08 ديسمبر 2024، بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وسيضاف هذا الموعد الدولي الهام ضمن رصيد التعاون الجزائري- الإيطالي في مجال السياحة والصناعة التقليدية. الذي يعرف وتيرة جيدة تتماشى مع الإرادة القوية للبلدين في تطوير تعاون مثمر على جميع الأصعدة.

كما سيعكس التقارب الثقافي المتجذر بين شعوب البلدين والمبني على مبدأ التفاهم والإحترام المشترك.

ومن جهة أخرى، فإن مشاركة الجزائر في هذا الحدث الدولي سيشهد على العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الجزائر وإيطاليا. والتي تتعزز في كل مناسبة بإرادة من طرف قادة البلدين.

كما يعتبر هذا المعرض الدولي بالنسبة للجزائر بمثابة جسر للتواصل بين مختلف الشعوب. حيث سيسمح بإبراز والتعريف بالموروث الثقافي، وذلك من خلال مهارات وإبداعات الحرفيين والفنانين الجزائريين المشاركين بأكثر من 80 حرفي وحرفية.

كما ستكون مشاركة الحرفيين الجزائريين بكل تأكيد فرصة كبيرة ومتميزة لزوار “جناح الجزائر”. للتعرف عن قرب على جمال وروعة المنتوجات والأعمال. والتحف الفنية الجزائرية التي صنعتها وأبدعتها أنامل الحرفيين الجزائريين. تعبيرا عن أصالة وهوية الموروث الثقافي والفني والحضاري لبلاد الجزائر الشاسعة.