ستكون الجزائر ضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب لعام 2019 بكندا.

وأكّد وزير الثقافة عزالدّين ميهوبي و سفير كندا بالجزائر باتريسيا ماك كولاغ، اليوم الإثنين بأنّ مشاركة الجزائر كضيف شرف.

في هذا المعرض ستتيح الفرصة لها بتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة.

وهذا في كلّ مجالات السّينما والموسيقى والفن التشكيلي.

و شكّل لقاء ميهوبي مع سفيركندا فرصة للتباحث في ميدان الديبلوماسية الثقافية.

وكذا سبل تعزيز التبادل الثقافي كونه الجسر الّذي يحقّق التقارب بين الشعبين الجزائري والكندي.

وتمّ التباحث أيضا خلال هذا اللّقاء حول آليات بعث الإستثمار في الصناعة السّينمائية وتبادل الخبرات في ميدان الملكيّة الفكرية. والتعريف بالتنوّع الثقافي والتراثي للجزائر بكندا وكذا إعطاء المرأة دورا هامّا في هذا التبادل.