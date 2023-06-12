الجزائر ضيف شرف في معرض “بيجين” للكتاب

من المقرر أن تنزل الجزائر ضيف شرف على معرض الصين الدولي للكتاب في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جوان 2023. حيث تشارك من خلال وفد رفيع المستوى من وزارة الثقافة والفنون من خلال أسماء وازنة في الكتابة والآداب والفنون. إلى جانب عرض عدد معتبر من الإصدارات والكتب الجزائرية في مختلف المجالات المعرفية والأدبية.

والجدير بالذكر أن احتفاء الصين الشعبية بالجزائر في معرض بيجين الدولي للكتاب في طبعته الـ29. وتحت شعار “الجزائر بيجين ملتقى الثقافة و الحضارات” يأتي في سياق تعميق التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين. وهو ما يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين والممتدة في التاريخ.