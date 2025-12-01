الجزائر ضيف شرف في معرض عُمان الدولي للزراعة والثروة السمكية والأغدية

شارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الاثنين، في مراسم الافتتاح الرسمي للطبعة السابعة لمعرض عُمان الدولي للزراعة والثروة السمكية والأغذية، المنظم بمسقط من 1 إلى 3 ديسمبر 2025، حيث تشارك الجزائر كضيف شرف بـ18 عارضا.

وحسب بيان للوزارة، فإن المعرض يشكل فضاءً إقليميا للتعريف بأحدث الابتكارات في مجالات الزراعة، الصيد البحري، تربية المائيات والصناعات الغذائية. ويسهم في تعزيز التعاون والاستثمار والتبادل التجاري بين الدول والشركات والخبراء.

وخلال هذه الزيارة، استُقبل الوزير من طرف سمو أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي. حيث تم التأكيد على متانة العلاقات الجزائرية-العُمانية والاتفاق على دفع الشراكة والتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى، خاصة عبر شراكات عملية وتبادل الخبرات.

كما عقد الوزير جلسة عمل مع نظيره العُماني، معالي الدكتور سعود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. تم خلالها بحث فرص تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة، الصيد البحري، تربية المائيات، الزراعة الصحراوية والصناعات التحويلية.