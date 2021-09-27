الجزائر ضيف شرف معرض “الصين – إفريقيا” الإقتصادي والتجاري

تشارك الجزائر كضيف شرف رفقة خمس دول إفريقية في معرض “الصين – إفريقيا” الإقتصادي والتجاري الثاني الذي انطلقت فعالياته، أمس الأحد. بمدينة “تشانغشا” عاصمة المقاطعة الوسطى الصينية هونان.

وتشارك الجزائر رفقة أثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب افريقيا والسنغال. كضيفة شرف في هذا المعرض الذي يدوم أربعة أيام تحت شعار “انطلاقة جديدة. فرص جديدة وانجازات جديدة”.

وأكّد المسؤولون الصينيون خلال حفل الافتتاح الذي نُظّم بتقنية التحاضر عن بعد. إستعداد المؤسسات الصينية لعقد شراكات إقتصادية مع الدول الافريقية. بغية تأسيس أرضية إقتصادية “قوية” مربحة لكلا الطرفين. وجدّد المسؤولون الصينيون إرادة بلادهم لتعميق المبادلات التجارية. داعين المتعاملين الأفارقة لانتهاز الفرص المتوفرة في السوق الافريقية.

وأبرز المنظمون أنّ التعاون الإفريقي الصيني يجب أن يتعزّز ويكون مرفوقا بتكثيف الشراكات في مجالات جديدة، على غرار إقتصاد الرقمنة وتكوين الموارد البشرية.

وبحسب المنظمين، فإنّ المعرض يشهد مشاركة أكثر من 900 مؤسسة من 40 دولة افريقية، إضافة إلى الصين في المعرض الذي يضمّ منتجات افريقية في مساحة قدرها 94.000 متر مربع.

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