الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي الـ 34 للكتاب

تحلّ الجزائر ضيف شرف على الدورة الـ 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب من 6 إلى 15 أفريل الجاري وفقا لبيان وزارة الثقافة.

وسيحضر فعاليات هذا المعرض الذي سيترأس الوفد الجزائري فيه وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، ما يزيد عن الثمانين ناشر.

بالإضافة لروائيين وشعراء وكتاب وأكاديميين ونقاد من مختلف مناطق الجزائر.

ومن بين المشاركين في هذه التظاهرة التي تعقد تحت شعار “نقرأ لنعيش مرتين”، الأكاديمية من جامعة تيزي وزو آمنة بلعلى.

التي ستقدم مداخلة حول تحولات النص الجزائري الجديد والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن شيخ الحسين.

حيث سيحاضر حول الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين والمبدعين في الجزائر.

وسيلقي من جهته الأكاديمي والأديب والمترجم السعيد بوطاجين كلمة حول مراهنات القصة القصيرة.

في حين سيتكلم الأديب والقاص جمال فوغالي عن آليات النشر وآفاق دعم الكتاب في الجزائر.

ويشارك في معرض تونس الدولي الـ 34 للكتاب 775 دار نشر من 32 بلدا بحضور كتاب وأدباء من عدد من البلدان العربية.

على غرار الروائي الفلسطيني ربعي المدهون الناقد العراقي عبد الله ابراهيم والكاتبة المصرية فاطمة نعوت وفقا للصحافة التونسية.