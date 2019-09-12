الجزائر ضيف شرف معرض وورد فود للصناعات الغذائية بموسكو

تحتضن العاصمة الروسية موسكو من 24 إلى 27 سبتمبر المعرض الدولي لمنتجات الصناعات الغذائية وورد فود.

وستكون الجزائر ضيف شرف حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من وزارة التجارة.

وحسب ذات المصادر فإن وزير التجارة سعيد جلاب على رأس الوفد الجزائري المشارك في المعرض.

وتدخل هذه المشاركة في إطار الديناميكية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات، وتهدف إلى ترقية المنتجات الجزائرية في العالم بمناسبة التظاهرات الإقتصادية الكبرى.

ويستضيف الجناح الجزائري على مساحة 600 متر مربع ومشاركة 40 مؤسسة من مختلف الشعب.

ويتعلق الأمر بشعبة زيت الزيتون والمشروبات والعجائن الغذائية والتمور والمعلبات والفواكه والخضر والمنتوجات المحلية.