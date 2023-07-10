كرم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ممثلا بوزير الشباب و الرياضة السيد عبد الرحمان حماد ، بلقب الجزائر عاصمة الثقافة الرياضية لعام 2023.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن هذا التكريم جاء كتقدير لما سخره الرئيس تبون للم الشمل العربي باحتضان الجزائر العديد من الاحداث الرياضية الهامة و إعطائها طابعا ثقافيا متنوعا يعكس الهوية العربية.

والتي حرصت الجزائر على الحفاظ عليها في صورة الالعاب الرياضية العربية الجزائر 2023.