الجزائر عضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخبت اليوم السبت، الجزائر بالاجماع كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما ستشغل، الجزائر، عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (2023-2025).

وحظي إنتخاب الجزائر، بدعم المجموعة الإفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية بفيينا.

الوكالة تعتمد تسمية دولة فلسطين

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوتت، لصالح مشروع قرار لاعتماد تسمية دولة فلسطين بصورة رسمية لديها. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك جاء خلال جلسة، أمس الخميس، ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقالت إنّ المؤتمر صوّت الخميس على القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن فلسطين لاعتماد تسمية “دولة فلسطين” بصورة رسمية في الوكالة. ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة.

وبحسب “وفا”، “صوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية،. مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط”.

في حين، أشارت إلى أن “مشروع القرار الذي قدمته مصر، رعته دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا”.

ولفتت إلى أن ذلك “يأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية”.

كما نقلت عن سفير دولة فلسطين لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة، صلاح عبد الشافي، “شكره الدول التي صوتت لصالح القرار”. مطالباً الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، “بمراجعة مواقفها واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.