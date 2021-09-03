الجزائر على موعد مع أكبر حملة وطنية للتلقيح غدا السبت

تطلق وزارة الصحة ابتداء من غد السبت أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد 19. مما سيسمح باستفادة أكبر عدد من المواطنين من جرعات التطعيم ضد الفيروس. لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ وآمن.

وقد ارتأت وزارة الصحة إطلاق أكبر حملة وطنية للتلقيح لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين. سيما الموظفين منهم من التلقيح لحمايتهم والتخفيف من آثار تنقل العدوى مع بداية الدخول الاجتماعي والمدرسي.

وأوضح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، يوم الاثنين الماضي، خلال الإعلان على هذه المبادرة الضخمة والأولى من نوعها منذ دخول الجائحة إلى الجزائر. أن هذه الحملة ستمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وسيتم تخصيص لحملة التلقيح هذه حافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة عبر كل الولايات، لضمان التلقيح للجميع. مع تجنيد فرق طبية تعمل بالتناوب بما في ذلك أيام العطلة الأسبوعية.

ويأتي هذا بالموازاة مع المجهودات التي تقوم بها المصالح الصحية والمستشفيات ومختلف الجهات القائمة على عملية التلقيح. والتي سيتم تدعيمها بحافلات وسيارات إسعاف للتوجه إلى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كالمداشر، القرى والأحياء الجديدة التابعة لوكالة عدل.

وتم تسطير خارطة صحية بالتنسيق مع الولاة والولاة المنتدبين لتحديد المناطق التي ستتوجه إليها حافلات التلقيح. كما ستساهم وسائل الإعلام سيما الإذاعات المحلية والمجتمع المدني في عمليات تحسيس الساكنة بأهمية هذه المبادرة. التي سيتم لإنجاحها استلام خلال هذا الشهر ما لا يقل عن 5 ملايين جرعة تلقيح إضافية.