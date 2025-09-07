الجزائر على موعد مع خسوف كلي للقمر اليوم

سيتمكن الجزائريون، مساء اليوم الأحد، من مشاهدة ظاهرة خسوف كلي نادرًا للقمر يُعرف بـ”القمر الدموي”، وهذا ابتداءً من الساعة 19:07 بالتوقيت المحلي، حيث سيظهر القمر محمرًّا عند شروقه وهو في حالة خسوف تام، لتبلغ الظاهرة ذروتها عند 19:11، قبل أن تنتهي مراحلها تدريجيًا بحلول 21:55.

وخلال حدوث ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، سيكون مرئيًا بشكل جزئي أو كلي من عدة مناطق عبر العالم. أما في الجزائر، لن يُشاهد هذا الحدث إلا ابتداءً من النصف الثاني لمرحلة الخسوف الكلي، إذ سيشرق القمر وهو في حالة خسوف تام.

وخلال هذه المرحلة سيدخل القمر كليًا في ظل الأرض، ويكتسي لونًا أحمر قرمديًا. ويعود هذا التلوّن إلى ظاهرة انكسار وتشتت أشعة الشمس. عبر الغلاف الجوي للأرض. كما يمكن متابعة هذا المشهد وذلك من مختلف مناطق الوطن شريطة صفاء السماء.

يجدر التنويه إلى أنّ الشمس ستغرب في تمام الساعة 19:07 بالتوقيت الجزائري، وفي اللحظة نفسها سيظهر القمر عند الأفق الشرقي. وهو في حالة خسوف كلي. وسيبلغ الخسوف ذروته عند الساعة 19:11:49. أما بداية خروج القمر من ظل الأرض فستكون على الساعة19:52:53. وذلك بينما يكون القمر منخفضًا نسبيًا بارتفاع يقارب 9 درجات فوق الأفق الشرقي. وستبدأ مرحلة الخروج من شبه ظل الأرض على الساعة 20:56:32 لتنتهي تمامًا عند الساعة 21:55:06، وبذلك ينتهي الخسوف.

يشار أن متابعة خسوف القمر لا تتطلب أي تجهيزات خاصة، إذ يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة دون أي خطر. غير أنّ استعمال الأجهزة البصرية الصغيرة تتيح رصد أوضح لتفاصيل قرص القمر و تباينات إضاءته ولونه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور