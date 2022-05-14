الجزائر على موعد مع خسوف كلي للقمر ليلة الأحد

ستكون الجزائر على موعد مع خسوف كلي، للقمر ليلة هذا الأحد إلى الإثنين، وبعدة أماكن أخرى على سطح الأرض.

و في هذا السياق، مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم السبت، أن الخسوف الكلي “سيكون مرئيا بالجزائر بعد منتصف الليل.”

حيث يدخل القمر منطقة شبه الظل في حوالي الساعة 2 سا و30 د صباحا ويدخل منطقة الظل في حوالي الساعة 3 سا و 30 د صباحا.

ويكون الخسوف كاملا على الساعة 4 سا و 30 د صباحا بالتوقيت المحلي”.

وتمت الإشارة إلى أن القمر “سيغرب على الساعة 5 سا و 45 د صباحا قبل انتهاء ظاهرة الخسوف، وبعدها يأخذ القمر لونا أحمرا وسيكون مرئيا.

مما يحول دون تتبع رصد هذه الظاهرة حتى نهايتها، أما رصده من خلال أمريكا الشمالية والجنوبية سيكون ممكنا من البداية إلى النهاية”.

كما توقع المركز، أن الخسوفين الكلين التاليين للقمر، سيحدثان بالجزائر “يوم الـ14 مارس و الـ7 سبتمبر 2025”.

بالمقابل أشار إلى أن ظاهرة خسوف القمر “عكس كسوف الشمس، يمكن متابعتها ومشاهدتها بدون أي خطر”.

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