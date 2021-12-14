الجزائر على موعد مع ” شهب التوأميات” اليوم

ستكون الجزائر هذه السنة على موعد مع زخات شهب التوأميات ليلة 13 و14 ديسمبر 2021 ابتداء من العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي حتى الفجر.

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، أن هذه الظاهرة الفلكية تعد بالنسبة لمحبي رصد السماء واحدة من أفضل زخات الشهب وأكثرها غزارة طوال العام. كما تتشكل الظاهرة بسبب مخلفات من غبار الكويكب 3200 فايثون الذي تم اكتشافه عام 1983.

وأضاف المركز أنه يمكن رصد شهب التوأميات في كل أنحاء الوطن فوق الأفق الشرقي على حسب الوضعية الجوية. كما من المتوقع أن تصل إلى 150 شهاب في الساعة وقت الذروة. حتى لو كان ضوء القمر الحدبي يمكن أن يؤثر قليلا في رؤيتهم.

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