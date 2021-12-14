الجزائر على موعد مع ” شهب التوأميات” اليوم
ستكون الجزائر هذه السنة على موعد مع زخات شهب التوأميات ليلة 13 و14 ديسمبر 2021 ابتداء من العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي حتى الفجر.
وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، أن هذه الظاهرة الفلكية تعد بالنسبة لمحبي رصد السماء واحدة من أفضل زخات الشهب وأكثرها غزارة طوال العام. كما تتشكل الظاهرة بسبب مخلفات من غبار الكويكب 3200 فايثون الذي تم اكتشافه عام 1983.
وأضاف المركز أنه يمكن رصد شهب التوأميات في كل أنحاء الوطن فوق الأفق الشرقي على حسب الوضعية الجوية. كما من المتوقع أن تصل إلى 150 شهاب في الساعة وقت الذروة. حتى لو كان ضوء القمر الحدبي يمكن أن يؤثر قليلا في رؤيتهم.
طالع أيضا
الجزائر تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها على مدار 4 أيام
شهد سمائنا هذه الأيام تقاربا بين أجمل الكواكب الساطعة، كوكب الزهرة وزحل والمشتري مع هلال القمر.
وحسب موقع الفلك والجيوفيزياء الفلكية، فقد شهدت الجزائر هذه الظاهرة بداية من يوم الاثنين، إلى 10 ديسمبر 2021. وهذا بعد نصف ساعة من غروب الشمس في اتجاه الأفق الغربي.
ويظن كثير من الناس أن كواكب المجموعة الشمسية أجرام لا يراها سوى العلماء باستخدام تلسكوباتهم ومراصدهم الفلكية. وهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة.
بل إن جميع الكواكب التي تحمل أسماء عربية (عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري) ترى بالعين المجردة وبسهولة أيضا.
وعادة ما تكون لامعة ومميزة وتلفت الانتباه أكثر مما تفعله النجوم المتلألئة في ليالي الشتاء الصافية أو في أيام الصيف.
أخذ كوكب عطارد اسمه لسرعة حركته في السماء، إذ لا يكاد يظهر بضعة أيام حتى يغيب في الأفق.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp