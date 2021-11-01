الجزائر – فرنسا: عرض ترويجي استثنائي في ASL Airlines

أعلنت شركة ASL Airlines عن تنفيذ جدول رحلات خاص جديد لشهر نوفمبر، حيث تخدم مدن باريس وليون وليل من الجزائر العاصمة في رحلات العودة التجارية.

كما توفر رحلات خاصة إلى باريس شارل ديغول وليون وليل من الجزائر وعنابة وبجاية.

هذه الرحلات الخاصة تخص فقط اتجاه الجزائر- فرنسا وهي مخصصة للمسافرين لأسباب قاهرة.

ويخص الأمر المواطنون، الجزائريون المقيمون في فرنسا، تأشيرة لم شمل الأسرة، إلخ.

وبهذا الخصوص أعلنت شركة ASL Airlines عن تنفيذ جدول رحلات خاص جديد لشهر نوفمبر.

المغادرة من الجزائر العاصمة إلى ليل ومن الجزائر العاصمة إلى ليون كل خميس من الشهر: 5 و 12 و 19 و 26 نوفمبر ؛

المغادرة من الجزائر العاصمة نحو باريس في التواريخ 1،4،5،6،7،8 ، 11،12،13،14،15،18،19،20،21،22،25،26،27 ، 28 و 29 نوفمبر.

سيكون الخط في اتجاه عنابة – باريس يومي 8 و 20 نوفمبر، وأخيراً بجاية – باريس يومي 6 و 20 نوفمبر.

ترقية استثنائية في ASL Airlines

وحسب موقع visa et voyage تقدم ASL Airlines تذكرة ذهاب فقط من الجزائر العاصمة إلى باريس من 37720 دينار جزائري.

العرض، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الأحد 31 أكتوبر، صالح لرحلة واحدة، وهي 13 نوفمبر 2021.

وقررت فرنسا شطب الجزائر من قائمتها “الحمراء” للسفر بحسب مرسوم نشر 9 أكتوبر الماضي

وتم تصنيف الجزائر، منذ 20 أوت، في القائمة الحمراء من قبل فرنسا بسبب وباء كوفيد 19.

بالإضافة إلى الجزائر قررت السلطات الفرنسية أيضًا إزالة تونس والمغرب من هذه القائمة الحمراء، حسب المرسوم نفسه.

ويأتي هذا القرار من قبل السلطات الفرنسية في الوقت الذي تحسن فيه الوضع الصحي في الجزائر بشكل ملحوظ.

شروط جديدة لدخول الأراضي الفرنسية..

وقد صاحب هذا التصنيف الجديد بعض التغييرات للمسافرين الجزائريين إلى فرنسا، وخاصة غير الملقحين.

ويجب على المسافرين الذين لم يتم تطعيمهم ضد Covid19، تقديم اختبار PCR سلبي أقل من 72 ساعة أو مستضد سلبي أقل من 48 ساعة. وعند وصولهم إلى فرنسا، عليهم الخضوع لحجر صحي مدته 7 أيام.