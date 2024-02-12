الجزائر-فرنسا.. هذا جديد منح تأشيرات طويلة المدى

كشف القنصل العام لفرنسا في الجزائر، برونو كلير، أن الأمور والقوانين تغيرت بخصوص منح تأشيرات “فيزا” طويلة المدى. وقال كلير أن منذ حوالي سنتين أصبحت القنصلية مقيّدة بقواعد جديدة يفرضها نظام “شنغن”.

وأشار القنصل العام الفرنسي، إلى أن القواعد الجديدة تنص عى منح التأشيرة بمدة صلاحية تدريجية. قائلا “نبدأ بتأشيرات قصيرة المدة إلى غاية الوصول لتأشيرة صالحة لسنتين، هذه هي القاعدة التي يفرضها علينا حاليا نظام شنغن”.

كما جدد برونو كلير القول أن الحصول على تأشيرة في السابق لا يضمن الحصول عليها مجددا. “فالأمر يتعلق بوضعية طالب التأشيرة الشخصية”.