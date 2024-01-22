الجزائر- فنزويلا: التأكيد على الإرادة القوية لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي

شارك يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين، في أشغال منتدى رجال الاعمال الجزائريين والفنزويليين، الذي نظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وجرى ذلك بحضور وزير النقل، ووزير السلطة الشعبية للزراعة المنتجة والأراضي، لجمهورية فنزويلا البوليفارية ويلمار ألفريدو كاسترو صوتلدو، والوفد المرافق له في زيارته للجزائر بمناسبة تدشين الخط الجوي الجزائر-كركاس.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، فقد تم التأكيد خلال هذا المنتدى على الارادة القوية لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وفنزويلا، وتوفر القدرات الضرورية لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين، خاصة بعد فتح الخط الجوي المباشر الذي يربط عاصمتي البلدين.