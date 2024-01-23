الجزائر- فنزويلا.. تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات

استقبل الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، محمد بن قرينة، بمقر الوزارة، وزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي، خوان كارلوس لويو هيرننداس JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ .

وخلال هذا اللقاء- الذي حضره رئيس الديوان و إطارات الوزارة – استعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. في مجال الصيد البحري وتربية المائيات البحرية والقارية، وكذا بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد البحري. تحويل وتسويق المنتجات الصيدية مع تبادل المعارف والخبرات في مجالات التكوين والبحث العلمي التطبيقي.

وحسب بيان للوزارة، تم الاتفاق على تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات الوزارتين من البلدين. لتفعيل مذكرة التفاهم الممضاة سنة 2023، من أجل عقد أول لقاء للعمل عبر التحاضر المرئي عن بعد. قبل نهاية شهر فيفري 2024 لتجسيد مختلف محاور مذكرة التفاهم .

وفي ختام اللقاء وجه الأمين العام ، دعوة للوزير الفنزويلي قصد مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الفنزويليين. في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته التاسعة. و المزمع تنظيمه بولاية وهران في 8 فيفري المقبل، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

جدير بالذكر، أن وزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي، خوان كارلوس لويو هيرننداس. يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار أشغال منتدى الأعمال الجزائري- الفنزويلي.

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