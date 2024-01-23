الجزائر-فنزويلا: وزير الفلاحة يدعو المتعاملين لتعزيز الشراكة في الأمن والسيادة الغذائيين

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفنزويليين إلى العمل. من أجل تعزيز الشراكة في القطاعات المرتبطة بالأمن والسيادة الغذائيين.

وأوضح شرفة خلال منتدى العمال الجزائري الفنزويلي من تنظيم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها في إطار إستراتيجيتها. الرامية إلى تحقيق امن وسيادة غذائيين وتشجيع الاستثمار الأجنبي سيما في مجال الفلاحة الإستراتيجية.

و أشار في هذا الخصوص إلى الفلاحة الإستراتيجية في جنوب البلاد. داعيا متعاملي البلدين إلى تكثيف الاتصالات والعمل. من إجل إقامة شراكات في الفروع الفلاحية التي تعزز التبادل الاقتصادي الثنائي.

ومن جانبه أكد الوزير الفنزويلي للفلاحة المنتجة و الأراضي, ويلمار كاسترو سوتيلدو, على “التكامل الفلاحي” الذي يمكن أن يتحقق بين البلدين في إطار تبادل تجاري تكاملي.

وأوضح في هذا الخصوص أن السوق الفنزويلية بحاجة إلى منتجات فلاحية جزائرية. والتي يمكن أن تشكل جانبا من المبادلات التجارية. التي من شانها تقريب البلدين على المستوى الاقتصادي و تخلق علاقات تجارية.

كما أشار الوزير الفنزويلي إلى “التجربة الكبيرة” التي تتمتع بها الجزائر في مجال الغاز. مبرزا إمكانيات التعاون في ميدان الكهرباء القائمة على الغاز بين البلدين.