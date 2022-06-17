قناة النهار الجزائر في أسبوع: مبادرة لم الشمل، تمتين الجبهة الداخلية.. رؤساء الأحزاب يثمنون المسعى بقلم النهار أونلاين نشر في 17 جوان 2022 - 03:23 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/y4t3q اقرأ أيضا "تجفيف الفواكه".. إستثمار مهجور في البلاد رغم وفرة الإمكانيات قناة النهار 03 جوان تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء قناة النهار 06 جوان طالع هابط: قناة الصرف الصحي تصب في شاطىء ميرامار بالعاصمة والناس تعوم نورمال قناة النهار 14 جوان وزير التكوين والتعليم المهنيين: 10 ولايات من الجنوب ستستفيد من تخصصات في قطاعات حساسة قناة النهار 06 جوان بلماضي:"سعيد بالعودة لـ 5 جويلية وأتمنى حضورا قويا لمساندتنا" الرياضة 30 ماي تلميذة من غرداية : أغلب التلاميذ إختارو موضوع الشعر على النثر لسهولة أسئلته قناة النهار 12 جوان غرداية : فصيلة الأبحاث تطيح بشبكة تـ.ـزوير العملة من بينهم رعية اجنبي قناة النهار 28 ماي فوزي درار : نسبة خطورة جدري القردة ضئيلة لكن علينا أن نكون حذرين قناة النهار 31 ماي مجموعة النهار على تطبيق فايبر .. آخر الأخبار الحصرية والمستجدات قناة النهار 31 ماي فاسألوا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قناة النهار 05 جوان