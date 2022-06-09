الجزائر في المجموعة الثانية لكأس العرب لكرة قدم الصالات

أوقعت قرعة كأس العرب لكرة قدم داخل الصالات، التي جرت اليوم الأربعاء بمدين الرياضة السعودية، المنتخب الجزائري، ضمن المجموعة الثانية.

وسينافس المنتخب الوطني، ضمن دور المجموعات من هذه البطولة، كل من منتخبي مصر، والعراق.

كما ستشارك في هذه البطولة عشرة منتخبات عربية، تنم تقسيمها حسب القرعة إلى ثلاثة مجموعات.

يذكر أن كأس العرب لكرة قدم داخل الصالات 2022، من المقر اجراؤها بالسعودية، في الفترة ما بين 20 إلى 28 جوان الجاري.