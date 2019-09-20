الجزائر في المراتب الأخيرة من مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2019

تذيلت الجزائر قائمة ترتيب الدول العربية في مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي رفقة ليبيا والسودان.

واحتلت الجزائر المرتبة 159 في مؤشر الحركة الإقتصادية لعام 2019، من بين 162 بلدا .

وأظهر المؤشر الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الإقتصادية في 162 دولة حول العالم، أن الأردن تصدرت القائمة.

كما أن أفضل خمس دول عربية تراوح مؤشر الحرية الإقتصادية فيها ما بين 6.97 و7.44 نقطة من تقييم 10 نقاط.

وتعرف الحرية الإقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الإقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة.

كما ترتبط الحرية الإقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكسبونه والأمن على ممتلكاتهم وبما يحقق لهم الإستقلالية الإقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الإقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة.