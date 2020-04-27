الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والـ 53 عالميا في التنمية المستدامة

احتلت الجزائر المرتبة الأولى على المستويين الإفريقي والعربي والمرتبة 53 عالميا ضمن الترتيب العالمي في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وجاء هذا في تقرير التنمية المستدامة 2019، المعد مناصفة بين المنظمة غير الحكومية الألمانية بيرتليسمان شتيفونغ” و “شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) في إطار متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن التقرير ترتيبا عالميا لآداءات البلدين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال سنة 2019.

وقد مس هذا التصنيف 162 بلدا بالاعتماد على مؤشر يتراوح بين 0 إلى 100 والذي يعكس درجة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليستخرج منه بعد ذلك مؤشرا حول المجهود الواجب بذله بالنسبة لكل بلد لتحقيق هذه الأهداف.

واعتمد معدو هذا التقرير في إنجازه على المعطيات المتأتية من المصادر الرسمية وغير الرسمية الآتية خاصة من المنظمات الدولية (البنك العالمي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للعمل واليونيسيف)، علاوة على التحقيقات لدى الأسر (غالوب وولرد بول) ومنظمات وشبكات المجتمع الدولي (أوفام، تاكس جاستيس نتوورك) وكذا المنشورات الدولية المتخصصة.

ويشير تحليل نتائج هذا التقرير، إلى أن الجزائر على الدرب الصحيح لبلوغ هدف التنمية المستدامة الأول لمكافحة الفقر و الهدف الثاني “الصناعة و الابتكار و المنشآت” و هي بصدد احراز تقدم معتدل فيما يخص هدف التنمية المستدامة الثالث “الصحة” و كذا الهدف الخامس ” المساواة بين الجنسين” و السادس “الماء النقي و التطهير” و الهدف السابع “الطاقة النظيفة بكلفة معقولة”.

للإشارة فان الجزائر صنفت في الطبعة 2016 لنفس التقرير في المرتبة 83 عالميا والخامسة افريقيا والثامنة عربيا ووالمرتبة 64 عالميا في طبعة 2017.