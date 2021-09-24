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الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا من حيث إحتياطي الذهب

بقلم أمينة داودي
الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا من حيث إحتياطي الذهب
إحتياطي الذهب
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إحتلت الجزائر المرتبة الثالثة من بين الدول العربية التي تملك أكبر احتياطات الذهب

وحسب مجلس الذهب العالمي، فإن الجزائر إحتلت المرتبة الثالثة من بين الـ10 دول عربية من حيث إحتياطي الذهب بـ 173.6 طن. وهذا خلال النصف الاول من سنة 2021

وجاء ترتيب الدول العربية كالآتي: السعودية في المرتبة الأولى بـ 323.1 طن، تليها لبنان بـ 286.8 طن، الجزائر 173.6 طن، ليبيا 116.6 طن. العراق 96.3 طن. مصر 80.6 طن.

بالإضافة إلى دولة الكويت 79 طن. قطر 59.8 طن، الأردن 56.9 طن، الإمارات 55.3 طن.

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