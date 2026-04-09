الجزائر في المرتبة الرابعة عربيا ضمن أكبر الإقتصادات لسنة 2026

إحتلت الجزائر المرتبة الرابعة عربيا ضمن أكبر الإقتصادات لسنة 2026. وفق معيار تعادل القوة الشرائية “PPP” بناتج محلي يقدر بنحو 915.79 مليار دولار.

وحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، فإن التقدم يرتبط بعدة عوامل أبرزها إرتفاع أسعار الطاقة والطلب العالمي على الغاز الطبيعي. وتعزيز احتياطيات الصرف الأجنبي إضافة لتمويل مشاريع إستراتيجية في المناجم والصناعة التحويلية وتوجيه عائدات المحروقات نحو تنويع الإقتصاد.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الإستقرار النسبي والنمو خارج قطاع المحروقات ساهم في دعم القدرة الإنتاجية. وسط توقعات بنمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.9 في المئة خلال 2026.

