الجزائر في المرتبة 111 عالميا في استخدام التجارة الإلكترونية

إحتلت الجزائر المرتبة 111 في مؤشر التجارة الإلكترونية 2018 الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

ويستند تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تصنيف كل بلد على حدا في مؤشر التنمية الإلكترونية إلى أربعة معايير:

أولها إستخدام الأنترنيت، درجة تأمين الخادم، معدل إستخدام البطاقات البنكية، وأخيرا حجم خدمات التسليم.

من جهتها تصدرت هولندا الترتيب العالمي الذي شمل 151 بلدا من حيث استخدام الأنترنيت، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية.

وسويسرا والولايات المتحدة، والنرويج التي حلت في المرتبة الخامسة، في حين حافظت الموريس على الصدارة في القارة السمراء تليها نيجيريا.

وجاء ترتيب الدول العربية على المؤشر حسب الترتيب الآتي: الإمارات”33″، السعودية “52”، الكويت “59”، قطر “60”، البحرين “62”.

لبنان “64”، عمان “72”، الأردن “73”، تونس “79”، المغرب “81”، ليبيا “107”، الجزائر”111″، مصر “113”، جيبوتي “119”.

السودان”123″ ، العراق “130”، سوريا “135”، اليمن “140”.