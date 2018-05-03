الجزائر في المرتبة 189 عالميا في جودة التعليم الابتدائي

حسب المركز الدولي للتعليم «اليونيفيك»

احتلت المرتبة 22 عربيا بعد الصومال وليبيا وجيبوتي والنيجر

نشر المركز الدولي للتعليم «اليونيفيك» التابع لـ«اليونسكو» التقرير السنوي الخاص بجودة التعليم في المرحلة الابتدائية في العالم، أين أسفرت النتائج عن احتلال الجزائر للمراتب الأخيرة، أين استطاعت دول تتناحر في الحروب الأهلية على غرار ليبيا وسوريا واليمن التفوق على الجزائر.

احتلت الجزائر حسب المركز الدولي للتعليم «اليونيفيك» المرتبة 22 عربيا حول جودة التعليم الابتدائي، فيما احتلت المرتبة 189 عالميا، متخلفة عن أغلب دول إفريقيا مثل مالي التي جاءت في الرتبة 160 والنيجر في الرتبة 172 على التوالي.

وعلى المستوى العربي، احتلت قطر صدارة الدول العربية بحصولها على المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 12 السنة الماضية، وتليها كل من الإمارات والبحرين والأردن ولبنان، ثم السعودية التي سجلت تقدما برتبة واحدة عن العام الماضي،

وبالتفصيل، فقد احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية، فيما احتلت المغرب المرتبة العاشرة لتليها موريتانيا ومصر على التوالي. كما احتلت فلسطين المرتبة الـ13، وبعدها نجد كلا من السودان والعراق وجيبوتي والصومال وجزر القمر ثم سوريا وليبيا واليمن لتأتي في المرتبة الأخيرة الجزائر.

وقد نشر الموقع الرسمي لجمعية العلماء المسلمين جدول الترتيب الخاص بالدول العربية، كما علقت في منشور لها «حققت دول عربية خليجية تقدما ملحوظا في هذا التصنيف الدولي الذي يعنى بتقييم جودة ما يدرسه التلميذ في الابتدائي والمناهج ونجاعتها».