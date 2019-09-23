الجزائر في المرتبة 79 عالميا في مؤشر التقدم الإجتماعي

إحتلت الجزائر المرتبة الـ 79 في مؤشر التقدم الإجتماعي الصادر عن مؤسسة سوشيال بروجرس إمبيراتيف الأمريكية التي تتخذ واشنطن مقرا لها.

وشملت نتائج الدراسة 149 دولة، وهي تعكس مستوى التطور الإجتماعي الذي تتمتع به الدول ورفاهية السكان.

كما يأخذ بعين الإعتبار 51 مؤشرا بما في ذلك التغذية والسكن والسلامة والتعليم والصحة والحقوق الشخصية والشمولية.

وحلت تونس في المرتبة الأولى عربيا والـ 51 عالميا ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 61 عالميا، والأردن في المرتبة الـ63.

كما حلت قطر في المرتبة الـ 64، وعمان في المرتبة الـ66، والجزائر في المرتبة الـ 79، والمغرب في المرتبة الـ82.

أما لبنان فاحتلت المرتبة الـ 87، والسعودية في المرتبة الـ90، ومصر في المرتبة الـ 96، والسودان في المرتبة الـ140.

وجاءت في المراتب الخمس الأولى من مؤشر التقدم الإجتماعي في نسخة 2019 كل من النرويج والدنمارك وسويسرا وفلندا والسويد.

فيما احتلت الولايات المتحدة الأأمريكية المرتبة الـ26.