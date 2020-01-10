الجزائر في المرتبة 8 في عدد المعتمرين الذين زاروا البقاع المقدسة

إحتلت الجزائر المرتبة 8 بين الدول من حيث عدد المعتمرين الذين زاروا البقاع المقدسة بـ 98636 منذ بداية سمبتمبر 2018.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية إنه اصدرت أكثر من 2.7 مليون تأشيرة عمرة ووصول أكثر من 2.4 مليون معتمر إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وحسب إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي لوزارة الحج والعمرة السعودية فقد جاء في المرتبة الاولى باكستان بأزيد من 729 ألف معتمر.

بينما جاءت أندونيسيا في المركز الثالث 478 بأزيد من ألف معتمر، وتليها الهند بـ 325838 معتمر وإحتلت اليمن المرتبة الرابعة بـ158453 معتمر.

في حين إحتلت دولة ماليزيا المرتبة الخامسة بـ 151453 معتمر، وتبعتها تركيا بـ 109049 معتمرا وكذا مصر بـ 151453 معتمرا.

وفي ذات السياق وصل عدد المعتمرين داخل المملكة 44977 معتمرامنهم 321006 في مكة المكرمة، كما يتواجد 128764 معتمر بالمدينة المنورة.