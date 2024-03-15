الجزائر في المركز الثالث ضمن الألعاب الإفريقية “أكرا” 2023

حافظت الجزائر على مركزها ضمن “البوديوم” في الألعاب الإفريقية، الجارية وقائعها بمدينة “أكرا” الغانية.

وبعد مرور أسبوع عن انطلاق الألعاب الإفريقية، تتواجد الجزائر في المركز الثالث خلف كل من مصر ونيجيريا.

ونجح الرياضيون الجزائريون في حصد 86 ميدالية مختلفة، بواقع 22 ذهبية و28 فضية مقابل 36 برونزية، فيما تملك نيجيريا 60 ميدالية متنوعة (23 ذهبية، 16 فضية، 21 برونزية)، و128 لمصر في الصدارة (72 ذهبية، 29 فضية، 27 برونزية).