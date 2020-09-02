الجزائر في المركز الخامس في تصنيف الكاف

تواجدت الجزائر في المركز الخامس، لتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المحدد لعدد الأندية الممثلة لكل دولة في المنافستين الإفريقيتين للأندية.

وحسب (و.أ.ج)، اعتمد الكاف في هذا التصنيف، على نتائج أندية كل دولة في آخر 5 سنوات ضمن منافستي كأس الكاف، ورابطة أبطال إفريقيا.

وتصدر المغرب هذا التصنيف بـ180 نقطة، متبوعا بمصر 147، وتونس بـ 140 نقطة، بينما تواجدت الجزائر في المركز الخامس بـ81 نقطة.

وجاء التصنيف الكامل للاتحادات الأعضاء المشاركة في منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكاف، على النحو التالي:

المغرب 180 نقطة

مصر 147 نقطة

تونس 140 نقطة

الكونغو الديمقراطية 84 نقطة

الجزائر 81 نقطة

جنوب إفريقيا 86.5 نقطة

زامبيا 43 نقطة

نيجيريا 39 نقطة

غينيا 38 نقطة

أنغولا 36 نقطة

السودان 29.5 نقطة

ليبيا 16 نقطة