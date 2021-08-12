قناة النهار الجزائر في حداد .. تضامن دولي وعربي واسع على ضحايا الحرائق بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أوت 2021 - 00:10 شارك غرِّد 28 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971923 اقرأ أيضا تيزي وزو: عائلات تواصل الهروب من المنازل خوفا من عودة ألسنة اللهب أمام الرياح القوية قناة النهار 10 أوت النائب العام بتيزي وزو: النيران المندلعة بالولاية هي بفعل فاعل وهي عملية مدبّرة مسبقا قناة النهار 11 أوت عبد الرؤوف برناوي: وزير الشباب والرياضة لا يستطيع التدخل في اللجنة الأولمبية وحسيبة بولمرقة خيبت ظني قناة النهار 02 أوت تساؤلات: تسجيل إنتشار رهيب للسلالة المتحورة "دالتا".. المدير العام لباستور يوضح قناة النهار 02 أوت