الجزائر في نهائيات المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي

استطاع الفريق الجزائري المشارك في المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي، بلوغ نهائيات هذه المسابقة التي تشارك فيها 40 دولة.

وقدمت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى الجزائر تهانيها بعد بلوغ الجزائر نهائيات المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي.

وجاء في تهنئة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية “تهانينا للفريق الجزائري الذي شارك في المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي. وهي مسابقة دولية ذات طابع أولمبي لتصميم رجل آلي تشارك فيها فرق من 40 دولة مختلفة”.

وقد تصدَّر طارق ونوها ومعلمهم عبد المالك قائمة الأوائل في المسابقة. كما يتلقى الفريق تدريبه لدى المنظمة غير الربحية World Learning وتمويلا من طرف شركة الطيران الأمريكية Boeing وDow.

وقد أمر رئيس الجمهورية، وزيري الصناعة والتجارة، والوزيرين المنتدبين للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالتحضير لإطلاق معرض دولي بداية سنة 2022.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذا المعرض سيكون مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.

وتأتي تعليمات الرئيس تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء. أين أسدى جملة من التعليمات والأوامر فيما يخص آفاق تطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس الانطلاقة الجيّدة للمؤسسات الناشئة. كرهان لتنويع الاقتصادي الوطني وفتح المجال أمام الشباب المبدع من أجل إنشاء مؤسسات ناجحة واستحداث مناصب عمل

كما أكد رئيس الجمهورية، أيضا، على تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري، وكذا تقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة، وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.

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