الجزائر قادرة على إقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة

طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد خلال الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد. وخلال الإجتماع كشف الرئيس أنه لم يتم تسجيل أي تذبذب في تمويل السوق مؤكدا على قدرة الجزائر في إقتناء كل مستلزمات لمواجهة أي طارىء.

اما بخصوص مستوى احتياطي الصرف كشف الرئيس ان الصرف بلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019. واكد الرئيس تبون أن الجزائر لن تلجأ للإسنذانة الخارجية وهذا الخيار مستبعد. وذلك خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.

من جهة اخرى وشدّد الرئيس تبون تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر. كما حث على العمل ولاشيء ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.