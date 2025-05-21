الجزائر-قطر.. آفاق جديدة للتعاون في المجال الصحي

إلتقى وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، الثلاثاء، بنظيره وزير الصحة العامة لدولة قطر، السيد منصور بن إبراهيم آل محمود.، في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثامنة والسبعين (78) لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف.

وخلال هذا اللقاء، عبّر الوزيران عن اعتزازهما الكبير بعمق روابط الأخوة والتضامن التي تجمع بين الجزائر وقطر، قيادة وشعبا. مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز هذه العلاقات المتينة، لا سيما في قطاع الصحة، حسب بيان للوزارة.

كما شكل اللقاء أيضا فرصة سانحة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، في ضوء التطور الإيجابي الذي عرفته العلاقات بين البلدين. خصوصا بعد انطلاق الأشغال لمشروع المستشفى الجزائري-القطري -الألماني، الذي يعدّ نموذجا ناجحا للتعاون الثنائي.

كما تطرقت المحادثات إلى آفاق جديدة للتعاون، شملت مجالات إدارة المستشفيات، وتبادل الخبرات والمعارف بين الطواقم الطبية. بالإضافة إلى الرقمنة الصحية، حيث أبدى الجانب القطري اهتماما بالتجربة الجزائرية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور حول المشاريع الثنائية المستقبلية بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين ويخدم مصالح الشعبين.

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