الجزائر-قطر.. آفاق واعدة للتعاون في قطاع التكوين المهني

إستقبلت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب ، بمقر الوزارة، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء، ضمن مساعي تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. لاسيما في مجال التكوين والتعليم المهنيين.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تطوير الشراكة وتوسيع آفاقها، خاصة فيما يتعلق بتدريب المتدربين. من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وإعتماد مقاربات حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتستجيب للتحولات المتسارعة.

كما تم التطرق إلى التحضير لإبرام إتفاقيات مشتركة تُعنى بتأطير برامج تدريبية نوعية لفائدة المتدربين. سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي.

وفي السياق ذاته، إستعرض الطرفان المشاريع المهيكلة الجزائرية-القطرية، وما تتيحه من إمكانات واعدة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من حيث نقل التكنولوجيا، وتطوير المناهج، وتهيئة بيئة تكوين عصرية تستجيب للمعايير الدولية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على الدفع بعلاقات التعاون إلى مستويات أرحب. بما يخدم مصالح البلدين ويعزز فرص التكوين النوعي للشباب، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.