الجزائر-قطر.. دفع المبادلات التجارية وتطوير الشراكات في القطاعات الإقتصادية

أجرى وزير التجارة وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بالعاصمة الهندية نيودلهي، محادثات مع وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، أحمد بن محمد السيد، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتباحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جاء على هامش الدورة الـ29 لقمة الشراكة 2024، المنظمة من طرف فدرالية الصناعة الهندية (CII). بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية. المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في الجزائر، خاصة في مجال المساحات التجارية الكبرى، حسب المصدر نفسه.

وفي هذا السياق، _يضيف البيان_أكد زيتوني على أهمية هذه المشاريع الاستثمارية، و تعزيز التنسيق في المرحلة المقبلة. بهدف دراسة وتفعيل فرص التعاون المشترك ودفع المبادلات التجارية بين البلدين.

من جانبه، أشاد أحمد بن محمد السيد، بالفرص الاستثمارية الواعدة في الجزائر، معرباً عن اهتمام قطر. بتطوير شراكات استراتيجية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في ضوء العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين.

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