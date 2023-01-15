الجزائر / قطر.. منتخب كرة اليد يسعى للتدارك في كأس العالم

سيكون منتخب الجزائر لكرة اليد أمام مهمة الفوز لا غير أمام نظيره منتخب قطر لتضميد الجراح بمدينة كاتوفيستي البولندية.

وستلعب مباراة اليوم ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس العالم المقامة ببولوندا والسويد.

ويبحث منتخب كرة اليد عن الفوز في ثاني مباراة له في العرس العالمي بعد خسارته القاسية أمام منتخب صربيا لينعش آماله في البقاء في المنافسة.

في حين يسعى المنتخب العنابي بقاعدة التمسك بأمله للعبور إلى الدور المقبل هو الأخر رغم صعوبة المهمة.

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