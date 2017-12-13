الجزائر كادت تُخلط مونديال 2018 دون قصد !!

كادت الجزائر ودون قصد أن تسبب في إحداث “خالوطة” قبل مونديال 2018، بعد منحها الفوز ضد نيجيريا على البساط الأخضر.

وكانت “النسور الممتازة” مُهددة بالإقصاء من كأس العالم القادمة، لولا الفارق الشاسع الذي حصدته خلال التصفيات على حساب بقية مُنافسيها.

وضيعت “زامبيا” خطف بطاقة التواجد في روسيا بسذاجة، وكانت لتتواجد في الصدارة لو فازت فقط بالمُباريات التي لُعبت بعاصمتها “لوزاكا”.

وأصدر النيجيريون بيانا رسميا أكدوا فيه قبولهم القرار، واعترفوا بتخوفهم من عقوبات إضافية، كانت ستحرمهم من التواجد بموسكو، الصائفة القادمة.