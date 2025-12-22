الجزائر-كازاخستان.. تعزيز التعاون في مجال التداوي بالأعشاب الطبية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية كازاخستان بالجزائر، أنوربك أخمتوف.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، استعرض الطرفان خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون الثنائي ما بين البلدين. في مجال الصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال الطب البديل “التداوي بالأعشاب الطبية”. حيث تعتبر كازاخستان من الدول الرائدة في هذا المجال.

كما أبدى الوزير قويدري استعداد الجزائر لتصدير منتجاتها الصيدلانية المصنعة محليا و لما لا تصنيع الأدوية الأساسية بالجزائر لتلبية طلبات دولة كازاخستان و الأسواق المجاورة لها، مع تكثيف التنسيق ما بين البلدين للاستفادة من تجربة كازاخستان في مجال الطب البديل.

وفي هذا السياق اتفق الطرفان على تكثيف التشاور واللقاءات لتحقيق ما تم مناقشته خلال اللقاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور