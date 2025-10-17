الجزائر كما يراها العالم.. السفير البنغالي في قلب القصبة !

في حلقة جديدة ومميزة من برنامج “الجزائر كما يراها العالم” التي بُثت اليوم على الساعة 21:30 عبر شاشة قناة النهار، استضاف البرنامج سفير دولة بنغلادش بالجزائر في جولة خاصة داخل العاصمة الجزائرية، حيث عبّر السفير عن إعجابه الكبير بالبلاد وشعبها وقيادتها، مؤكداً أن الجزائر بلد مهم وله دور فعال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

‎وقال السفير البنغالي في حديثه:

‎“الجزائر دولة مهمة جداً، لها تاريخ مجيد وحضور قوي في الساحة الدولية، وشعبها ودود للغاية، لقد رحبوا بي كأخ وصديق في كل مكان أذهب إليه.”

‎وخلال الحلقة، أبدى السفير إعجابه الكبير بشخصية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، واصفاً إياه بأنه “قائد ديناميكي يعمل بجد من أجل ازدهار الجزائر وتعزيز مكانتها الدولية.”

‎من القصبة إلى قلب الشعب

‎اصطحب فريق البرنامج على رأسهم الاعلامية هناء غزار بوعكاز السفير في جولة داخل حي القصبة العتيق، حيث استقبله السكان بترحاب كبير، وشاركوه جلسة قهوة ودردشة شعبية جزائرية خالصة.

‎وتأثر السفير كثيراً عند سماعه صوت الأذان يصدح من مآذن القصبة، قائلاً إنه شعر بسكينة روحية كبيرة في هذا المكان التاريخي.

‎ولم تخلُ الزيارة من لحظات طريفة، إذ شارك السفير أولاد الحي في مباراة كرة قدم ودخل أجواء اللعب معهم، مسجلاً هدفاً وسط تصفيقات الأطفال. كما جرب اللعب بـ”الدومينو” وذوّقوه طبق الكرانتيكا المشهور، الذي أعجبه كثيرا

‎مشاريع مستقبلية للتعاون

‎وفي جانب آخر من اللقاء، كشف السفير البنغالي عن رغبة بلاده في الاستثمار في القطاع الفلاحي الجزائري، مؤكداً أن التعاون بين الجزائر وبنغلاديش يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ليس فقط في البلدين بل في المنطقة ككل.

‎وقال:

‎“نريد الاستثمار في الفلاحة بالجزائر لتوفير الأمن الغذائي للشعب البنغالي ، الجزائر تمتلك أراضي خصبة وفرصاً واعدة.”

‎من الكسكس إلى البيتزا كاري

‎ولم يخفِ السفير حبه للأكلات الجزائرية، قائلاً إنه أصبح من عشاق الكسكس والبيتزا كاري ، مضيفاً أن عائلته أعجبت كثيراً بالبيتزا كاري والكسكس بزاف بنين.”

‎واختُتمت الحلقة بلقطات إنسانية أظهرت عمق التواصل بين الشعوب حين تُبنى العلاقات على الاحترام والمودة، مؤكدًا أن الجزائر تترك بصمتها في قلوب كل من يزورها.

‎برنامج “الجزائر كما يراها العالم”، بإخراجه المميز ولقطاته الحية من الشارع الجزائري، يواصل تسليط الضوء على صورة الجزائر الجميلة في أعين سفراء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم