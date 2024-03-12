الجزائر-كندا: تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والبحري

استقبل وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الثلاثاء، ‏بمقر الوزارة، سعادة سفير كندا بالجزائر. مايكل ريان كالان، حب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الطرفان تحادثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين ‏البلدين. ‏في مختلف أنماط النقل، لاسيما في مجال الجوي والبحري.‏

‏و في الأخير، اتفق الطرفان على مواصلة الاتصال والتنسيق بهدف تعزيز و‏ترقية ‏علاقات التعاون الثنائي. في مختلف مجالات النقل.‏

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