الجزائر-كوبا.. تطوير التعاون في مجال التطبيب عن بُعد والتصوير الطبي

استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية كوبا بالجزائر، هيكتور إيغارزا كابريرا، أين تم التطرق إلى تعزيز وتطوير التعاون في مجال التطبيب عن بُعد والتصوير الطبي.

وفي مستهل هذا اللقاء، الذي تم أمس الثلاثاء، و بحضور إطارات من الإدارة المركزية. ثمن الطرفان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وكوبا، مؤكدَين أن مسار التعاون الصحي بين البلدين. يُعد أحد أنجح النماذج القائمة على الشراكة التي تخدم المصلحة المشتركة للطرفين.

ونوه وزير الصحة بمستوى أداء الفرق الطبية الكوبية العاملة على مستوى عدد من المؤسسات الصحية عبر الوطن. مشيرًا إلى إمكانية توجيه هذه الفرق بما يتوافق ويتماشى مع الاحتياجات الصحية لكل ولاية، وذلك في إطار تدعيم وتعزيز الخدمات الصحية المحلية.

من جهته، عبّر سعادة سفير جمهورية كوبا بالجزائر عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين. مؤكدًا أن التعاون الصحي بين الجزائر وكوبا يُجسد نموذجًا متميزًا للشراكة القائمة بينهما.

كما أشاد سعادة السفير بالتكامل القائم بين الفرق الطبية الجزائرية ونظيراتها الكوبية، مؤكدًا إمكانية الاستفادة بشكل أوسع من الخبرة الكوبية في مجال صحة الأم والطفل، لاسيما من خلال نموذج “طبيب العائلة” الذي أثبت نجاعته في مجالات الوقاية والمتابعة المستمرة.

وفي السياق نفسه، اقترح الوزير تعزيز وتطوير التعاون في مجال التطبيب عن بُعد والتصوير الطبي. في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخبرة الكوبية.

في ختام اللقاء، جدد الطرفان التأكيد على الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الصحية بين الجزائر وكوبا. خاصة في ظل ما ستحمله الدورة المقبلة للجنة المشتركة، باعتبارها محطة محورية لتعميق التعاون وتوسيع آفاقه بما يخدم مصلحة البلدين.

