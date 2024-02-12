الجزائر-كوبا.. توسيع التعاون في مجال تحلية المياه ومواجهة الفيضانات

أكد كل من وزير الري، طه دربال، ورئيس المعهد الوطني للموارد المائية لكوبا، انطونيو رودريغاز رودريغاز، خلال اللقاء الذي جمعهما بالجزائر العاصمة، على رغبة البلدين في توسيع تعاونهما في القطاع، ليشمل مجالات أخرى كتحلية مياه البحر ومواجهة خطر الفيضانات.

وأبرز دربال خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، رغبة الجزائر في توسيع التعاون القائم مع كوبا. ليمتد إلى مجالات جديدة على غرار مواجهة خطر الفيضانات، تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب،. تطوير الصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية، تبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر.

كما أكد الوزير على أهمية تحسين الخبرات والقدرات التكوينية لإطارات الري والموارد المائية للبلدين. وذلك تنفيذا لمخرجات الدورة الـ 23 للجنة المشتركة للتعاون الجزائري-الكوبي المنعقدة في هافانا في فيفري 2023.

واستعرض دربال جملة الاتفاقيات المؤطرة للتعاون بين الجزائر وكوربا في مجال الري. والتي افضت الى تحقيق نتائج ايجابية ميدانيا من بينها إرسال خبراء كوبيين إلى الجزائر. لتقديم المساعدة التقنية لمؤسسات القطاع لاسيما في مجالات السدود والري وتحلية مياه البحر، وتصفية المياه المستعلمة. والجيولوجيا ورسم الخرائط، والتحويلات الكبرى للمياه.

من جهته، أشاد رودريغاز، وهو عضو في الحكومة الكوبية، بما حققته الجزائر من إنجازات في مجال الري والموارد المائية. بما في ذلك المنشآت القاعدية التي تتمتع بمستوى تقني عالي.

كما لفت إلى التطور المسجل في الجزائر في القطاع, لاسيما بعد زيارته إلى بعض الهياكل على غرار محطة التطهير ببراقي.

و بالمناسبة دعا الى تكثيف العمل المشترك من خلال المشاركة في المعارض وتبادل الخبرات. خصوصا في ظل تعليمات القيادة الكوبية الرامية إلى بعث التعاون مع الجزائر وتثمينه وتوسيعه مستقبلا.

يشار أن هذا اللقاء حضره عن الجانب الجزائري، إطارات من وزارة الري والهيئات تحت الوصاية. وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وعن الجانب الكوبي، أعضاء الوفد المرافق لرئيس المعهد وسفير كوبا لدى الجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور