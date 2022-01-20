الجزائر/ كوت ديفوار .. محاربو الصحراء على موعد مع ريمونتادا إفريقية

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مباراة قوية ومثيرة أمام كوت ديفوار اليوم بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب جابوما بدوالا.

ويحمل المنتخب الوطني آمال الجزائريين في تخطي عقبة الفيلة. والتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كما يسعى إلى رد الاعتبار لنفسه وعلى السخرية والإستهتار من قبل بعض الذين يصطادون في المياه العكرة.

وستعرف مباراة اليوم عودة الجناح الطائر ادم وناس بعد طول غياب. كما سيعمل الناخب الوطني جمال بلماضي للعب بطريقة هجومية لتسجيل عدد من الاهداف لتفادي الحسابات المعقدة.

وستلعب المباراة أمام أشبال المدرب باتريس بومال الذين تمكّنوا من حسم التأهل، ما سيجعل المباراة شكلية بالنسبة لهم.

وتسعى كتيبة المحاربون لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية. التي عودتنا عليها خاصة بعد التعادل الأول المخيّب والخسارة في المباراة الثانية.